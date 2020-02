Roma-Lecce, si ferma Pellegrini: le ultime

ROMA LECCE INFORTUNIO PELLEGRINI / Primo tempo positivo per la Roma che chiude con un doppio vantaggio la prima frazione di gara contro il Lecce.

Prestazione convincente dei giallorossi che però all'intervallo devono fare i conti con lo stop di Lorenzo, sostituito dal tecnicoin vista del secondo tempo con l'olandese.

Niente di grave comunque per Pellegrini. Il centrocampista giallorosso classe '96, infatti, ha avvertito un risentimento muscolare e deciso di comune accordo con lo staff medico e tecnico di lasciare in anticipo il campo a scopo precauzionale. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate in maniera approfondita, ma non sembra al momento un problema di grave entità.