INTER LUDOGORETS CORONAVIRUS / In Italia è scattata l'emergenza Coronavirus. Visti i tanti casi che hanno messo in allarme alcune zone del Nord Italia, in questo weekend di sport sono state annullate svariate manifestazioni sportive. A rischio ci sarebbero anche alcune delle prossime gare di campionato. Tuttavia, riporta 'Ansa', comunque evolva la situazione, la partita di Europa League, Inter-Ludogorets, si giocherà. A riferirlo sarebbe stata una fonte qualificata del calcio internazionale.

Se i provvedimenti restrittivi presi dal governo per le gare adovessero persistere (e non venisse adottata la formula delle porte chiuse), però, l'evento verrebbe spostato in campo neutro. Lasarebbe quindi in continuo contatto con le autorità italiane che stanno gestendo l'emergenza e con i club coinvolti. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

