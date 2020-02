Inter, retroscena Eto'o: "Potevo tornare" | Poi 'bacchetta' Sarri

CALCIOMERCATO INTER ETO'O / Samuel Eto'o torna a parlare dell'Inter. Tra gli eroi principali del celebre 'Triplete' nerazzurro, il camerunese ha svelato anche un retroscena di calciomercato: "Prima di andare alla Samp ho provato a chiedere se ci fossero o meno delle possibilità, ma sapevo che sarebbe stato difficile. Sarei stato ancora in grado ma non mi ha dato fastidio - le sue parole a 'Sky Sport' - Futuro? Tornerò all’università per otto mesi a Boston. La vita è lunga, voglio prepararmi a ciò che viene dopo come uomo. Chi vince lo scudetto? L'Inter! Conte non è mai cambiato. Era così alla Juve, poi al Chelsea e ora all'Inter. Ha la sua idea e la segue, è sempre lo stesso. Grazie a lui l'Inter è tornata ad avere il rispetto che merita. Moratti? Io e i compagni del triplete siamo in contatto. E' una cosa bella perché rara. C’era qualcos'altro, qualcosa di più che ci legava e quella persona era Moratti. Lo saluto e lo ringrazio ancora. Presidenti come lui mancano oggi nel calcio".

Eto'o ha poi parlato di Mihajlovic e Sarri, allenatori che ha avuto modo di incontrare nel corso della sua lunga carriera: "Mihajlovic? Abbiamo avuto i nostri momenti difficili perché abbiamo un carattere simile, ma è una persona incredibile. Solo lui può risollevarsi perché è un campione. Sarri? E' molto diverso da quando allenava ad Empoli - ha proseguito - lo era anche al Chelsea. Quando vedevo l'Empoli, ammiravo una squadra che giocava a calcio. Usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo. Oggi guardo la Juve e non so. Hanno Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, o Dybala che è un altro fenomeno. Però mi piacerebbe rivedere il mister che ho visto all’Empoli, darebbe tanto".

