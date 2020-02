CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA BONACCINI PARMA SPAL / Ormai non si parla d'altro.

L'allarme legato alla diffusione delnon sembra affatto placarsi, con il presidente della Regione Emilia-Romagnache ha diramato un comunicato ufficiale relativo proprio al virus esploso negli ultimi giorni nel nord Italia: "Abbiamo deciso di adottare alcune misure per contrastare la diffusione del Coronavirus, contenute in una ordinanza che firmo insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, valide da domani al prossimo 1 marzo compreso. Si va dalla sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. Ne voglio approfittare per ringraziare tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero straordinario".

Sospensioni di attività che a meno di clamorosi cambiamenti potrebbe portare al rinvio di Parma-Spal, sfida in programma teoricamente per domenica prossima. Si tratta di una situazione in totale divenire nella quale non va escluso nulla.