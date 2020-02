Inter, dall'Inghilterra: un altro attaccante dal Manchester United

CALCIOMERCATO INTER MARTIAL / L'Inter farà di tutto per trattenere Lautaro Martinez, ma le voci su RealMadrid, Barcellona e tutti gli altri top club interessati sono sempre più insistenti e invitano i dirigenti nerazzurri a lavorare con cautela, ragionando anche sui possibili sostituti dell'attaccante argentino. In tal senso negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci attorno a Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti gabonese in scadenza nel 2021 con l'Arsenal e possibile partente la prossima estate soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, distante al momento 10 punti.

Un'operazione comunque non semplice ed anche per questo ci sono altri nomi nella lista degli osservati.

Lo riferisce il 'Sunday Express', che tra le alternative all'attaccante dell'Arsenal segnala in particolare il francese Anthony Martial, classe '95 protagonista di un'ottima stagione sotto la guida di Solskjaer con la maglia del Manchester United. Una potenziale nuova operazione con i 'Red Devils' dopo gli affari Sanchez e Lukaku della scorsa estate. In corsa poi ci sarebbe sempre Olivier Giroud, in scadenza a giugno col Chelsea.

