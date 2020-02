INTER JOAO MARIO ATTACCO / Arrivato all'Inter nell'estate 2016, Joao Mario non è mai riuscito ad imporsi in Italia finendo ora alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese intervistato da 'A Bola' ricorda con estremo rammarico e la sua avventura in nerazzurro non mandandole di certo a dire: "Avevo un ottimo contratto, ma ero in una situazione estremamente negativa mi allenavo separatamente, da solo con Icardi. Non capisco la posizione dell'Inter nel non lasciarmi allenare e nel non farmi giocare almeno le amichevoli durante la preprazione".

Joao Mario ha quindi proseguito rincarando la dose: "Non capisco la posizione dell'Inter che ha pagato 40 milioni per trattare un giocatore come un ragazzino della squadra B o delle giovanili. E' stato spregevole. Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. Molta confusione, cambio di allenatore. Una stagione preparata male. Mi dispiace che sia successo molto più fuori dal campo che dentro".

