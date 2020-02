JUVENTUS CRISTIANO RONALDO BATISTUTA / Per undici partite consecutive in gol in Serie A: Cristiano Ronaldo con la rete realizzata ieri in Spal-Juventus ha eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella (il primo nella stagione 94/95, il secondo in quella 2018/2019).

Un primato che potrebbe essere battuto domenica prossima nel big match contro l'Inter (sempre se la partita non dovesse essere rinviata per l'emergenza coronavirus), ma che fa storcere il naso a qualcuno: è proprio Batistuta su Twitter a lanciare una frecciata a CR7.

"Congratulazioni a Cristiano per il record. L'unica cosa è che riposando mi sembra più facile": una frase che fa riferimento al turno di riposo che Sarri ha concesso a Ronaldo nella scorsa giornata di campionato. Una cosa già accaduta a Quagliarella (saltò anche lui una partita), mentre il Re Leone riuscì nell'impresa di giocare e segnare per 11 partite di fila in Serie A.