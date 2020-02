SERIE A CORONAVIRUS CALENDARIO RECUPERI / Anche la Serie A colpita dall'emergenza del Coronavirus: quattro le gare del massimo campionato che sono state rinviate in questo fine settimana (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma), si discute sui prossimi appuntamenti calcistici in Italia.

Se per Inter-Ludogorets si attendono le decisioni dell'Uefa con la Regione Lombardia che ha emanato un'ordinanza per sospendere anche tutte la manifestazioni sportive, si valuta quel che accadrà per le prossime giornate in Serie A: cosa fare se l'emergenza dovesse prolungarsi?

Anche di questo si parlerà nella riunione di domani in Figc e, secondo quanto si legge su 'repubblica.it', si sta prendendo in considerazione la possibilità di disputare alcune gare dei prossimi turni a porte chiuse. Una decisione estrema ma che potrebbe diventare concreta qualora l'emergenza non rientrasse a breve, anche perché trovare poi date disponibili per i recuperi è molto complicato, come dimostra il caso di Inter-Sampdoria: se i nerazzurri dovessero andare avanti in Europa League, non ci sarebbero date buone fino a maggio.