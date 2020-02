SERIE A GENOA LAZIO / La Lazio risponde alla Juventus e tiene vivo il sogno scudetto: dopo il successo bianconero contro la Spal, arriva quello biancoceleste sul campo del Genoa. A 'Marassi' finisce 3-2 una gara che la squadra di Inzaghi ha comandato dall'inizio: è Marusic dopo neanche due minuti di gioco a sbloccare il match con i padroni di casa che fanno fatica a reagire. La prima frazione di gioco termina così sullo 0-1 ma ad inizio ripresa nuova partenza sprint per la Lazio che con Immobile raddoppia.

Questa volta il Genoa reagisce è con riapre la gara con: i rossoblù vanno all'assalto della porta die reclamano per un paio di presunti calci di rigore ma sono ancora gli ospiti a trovare la via del gol consu calcio di punizione. Nel finale arriva il gol didal dischetto (fallo di mano di): nel recupero la squadra ditenta la rimonta disperata ma il punteggio non cambia. Per il Genoa la situazione è sempre più delicata, per la Lazio la corsa scudetto continua.

GENOA-LAZIO 2-3: 2' Marusic (L), 51' Immobile (L), 57' Cassata (G), 71' Cataldi (L), 90' Criscito rig. (G)

CLASSIFICA: Juventus* 60 punti; Lazio* 59; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli* e Milan* 36; Verona e Parma 35; Bologna* 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina* 29; Torino e Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa* 22; Brescia 16; Spal 15.

* una partita in più