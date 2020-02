CORONAVIRUS INTER LUDOGORETS RINVIO / Il Coronavirus ferma anche il mondo del calcio: quattro le partite in Serie A rinviate oggi per l'emergenza sanitaria in corso al momento nelle Regioni del Nord, ma altre gare potrebbero essere stoppate nei prossimi giorni.

C'è allarme anche per, ritorno dei sedicesimi diin programma giovedì a 'San Siro': c'è attesa per conoscere la decisione sul regolare svolgimento della gara, ma non è stata presa al momento nessuna decisione. Dalla normale disputa della partita al rinvio, passando per il giocare a porte chiuse, tutte le ipotesi sono al momento sul tavolo: nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Uefa con la decisione sul match di giovedì.

Intanto il club bulgaro ha presentato una richiesta ufficiale all'Uefa per avere spiegazioni in merito alla situazione a Milano, anche in virtù dei 600 tifosi che sono pronti a seguire la squadra in trasferta.