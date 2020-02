REAL MADRID HAZARD INFORTUNIO / Stagione da dimenticare per Eden Hazard: il trequartista belga si è nuovamente infortunato nel match contro il Levante e l'esito degli esami non è confortante.

Come si legge sul report diramato dal, l'exè vittima di una microfrattura del perone: nel comunicato non si fa accenno ai tempi di recupero ma è praticamente scontato che il calciatore non potrà essere disponibile per la sfida di Champions contro il, né per il Clasico contro ildel prossima fine settimana.

Si tratta del secondo infortunio subito in questa stagione per Hazard: il belga era appena rientrato dopo uno stop di 83 giorni ed ora si parla di una assenza di almeno due mesi. Non certo una prima stagione da ricordare per il numero 10 blanco che salterà le prossime decisive partite.