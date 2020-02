CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI NAPOLI / Sandro Tonali continua ad essere al centro del calciomercato: il regista del Brescia ha attirato l'attenzione delle big di Italia ed Europa. Inter e Juventus sono le squadre del nostro campionato che più si sono mostrate interessate al numero 4 delle Rondinelle, ma ora anche il Napoli avrebbe rotto gli indugi: come si legge su 'Il Mattino' ad inizio mese Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un'offerta complessiva di 45 milioni di euro, ricevendo in risposa il no del presidente Cellino.

I lombardi, infatti, sperano di ricavare almeno 80 milioni di euro dalla cessione di Tonali e sperano che parta una vera e propria asta che coinvolga anche le squadre estere, tra cui

Intanto però il Napoli ci ha provato e ci riproverà nelle prossime settimane: un incontro con il Brescia è stato fissato ad aprile quando si potrà avere un quadro più chiaro delle società che vorranno farsi avanti per il calciatore e si potrà quindi conoscere fino a quale cifra potrà spingersi Cellino.