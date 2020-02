VIDEO SERIE A ROMA LECCE HIGHLIGHTS / Oltre a Genoa-Lazio, l'unica gara di giornata non sospesa per via del Coronavirus è la sfida delle 18 tra Roma e Lecce.

I capitolini, reduci dalla vittoria in Europa League, puntano a ritrovare i tre punti in campionato. I salentini invece sognano la quarta vittoria consecutiva. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Roma-Lecce.