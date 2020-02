VIDEO SERIE A ROMA LECCE HIGHLIGHTS / Oltre a Genoa-Lazio, l'unica gara di giornata non sospesa per via del Coronavirus è la sfida delle 18 tra Roma e Lecce.

I capitolini, reduci dalla vittoria in Europa League, hanno ritrovato la vittoria contro la squadra allenata da Fabio Liverani. Trionfo rotondo per la squadra di Fonseca. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Roma-Lecce.