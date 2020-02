SERIE A CORONAVIRUS TORINO PARMA / Non solo Lombardia e Veneto, anche in Piemonte si prendono misure contro il Coronavirus. Si attende ormai solo l'ufficialità per il rinvio di Torino-Parma, gara in programma oggi alle 15.

La sfida si andrebbe ad aggiungere agli altri match rinviati, validi per la giornata di oggi: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, per cui ancora è da stabilire la data del recupero

