Emergenza coronavirus, rinviata un'altra partita di Serie A. E rischiano altri due match

EMERGENZA CORONAVIRUS CALCIO INTER RINVIO JUVENTUS EUROPA LEAGUE / L'emergenza coronavirus sta pian piano cominciando a condizionare in maniera pesante anche il mondo del calcio nazionale e, probabilmente, anche internazionale. Negli ultimi giorni, dalla Lega Nazionale Dilettanti, alla Serie A sono state rinviate diverse partite di questo weekend. In Lombardia e Veneto sono circa 80 i casi di infezione da coronavirus e il Consiglio dei ministri ha disposto l'annullamento di tutte le manifestazioni sportive e pubbliche proprio in Lombardia e Veneto. Oltre alle partite di Lega pro e Serie B, oggi non si giocheranno Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. E, notizia dell'ultima ora, anche Torino-Parma è in attesa solo dell'ufficialità. Scontri fondamentali per la lotta scudetto, per la Champions, l'Europa League e anche la salvezza.

Emergenza coronavirus, stop a Torino-Parma: rischia pure Juve-Inter

Questo per quanto riguarda la strettissima attualità, ma la preoccupazione e le incognite si estendono anche ai prossimi giorni e ai numerosi impegni e match previsti in Lombardia, Veneto e anche Piemonte (dove si sono registrati altri casi). La Lega Pro ha disposto l'annullamento anche di alcuni match in programma mercoledì 26 febbraio e questo aumenta i dubbi anche per il futuro. Il primo interrogativo riguarda la sfida di giovedì tra Inter e Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che la squadra di Conte dovrebbe giocare a 'San Siro'. In questo caso l'egida è quella Uefa, ma è probabile che anche in quel caso le misure di sicurezza impediscano il regolare svolgimento del match. L'altro enorme punto di domanda è sulla supersfida di domenica prossima tra Juventus e Inter, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Lo scontro scudetto, che può rivelarsi decisivo, rientra quindi nei possibili casi a rischio: se l'emergenza dovesse continuare a estendersi al Nord anche il 'derby d'Italia' rischierebbe il rinvio, creando così un effetto domino difficile poi da controllare anche per le date dei possibili recuperi. E il rinvio di Torino-Parma ha definitivamente allargato la situazione al Piemonte.