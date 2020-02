SPAL JUVENTUS VARRIALE SARRI / La Juventus è riuscita ieri ad espugnare il campo di Ferrara per 1-2, ma Maurizio Sarri non ha proprio gradito la decisione di assegnare il penalty alla Spal nonostante il Var non fosse in funzione.

A riguardo il giornalista di 'Rai Sport' Enricoha criticato su Twitter il commento fatto dal tecnico bianconero al termine della gara. "è una delle persone più vere nel mondo del calcio e lo stimo molto, ma nel post-gara di ieri mi ha deluso. Vorrei chiedergli: se il rigore, solare, non fosse stato assegnato, sarebbe stato un atto di giustizia?"