CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ MANCHESTER CITY REAL MADRID BARCELLONA / Da qualche settimana è tornato a ottimi livelli e il Napoli ne sta beneficiando in maniera evidente. Il rendimento Fabian Ruiz è salito esponenzialmente e sta risultando sempre più decisivo anche in termini di risultato per la squadra di Gattuso. Lo dimostrano i due gol contro Inter e Brescia, che hanno permesso agli azzurri di alimentare il sogno Coppa Italia e quello europeo in campionato.

Per questo sono tornate a suonare in maniera evidente le sirene del calciomercato per lui, con il rinnovo che ancora tarda ad arrivare

Real e Barcellona sono sempre alla finestra, entrambe lo osservano da vicino e i Blancos lo hanno visionato dal vivo anche contro il Brescia. Come riporta l'Express, però, anche in Premier si sono accorti di lui: il Manchester City, infatti, si è unito alla corsa per Fabian Ruiz, che verrebbe valutato circa 95 milioni. De Laurentiis, in realtà, vorrebbe inserire nel contratto dell'ex Betis una clausola rescissoria monstre da 180 milioni di euro: difficile arrivare a tanto, ma il prezzo del suo cartellino è già comunque schizzato alle stelle e anche Guardiola vuole partecipare all'asta.