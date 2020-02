EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A RINVIO / L'emergenza coronavirus è sbarcata definitivamente e prepotentemente nel calcio. Nel weekend si è cominciato con il rinvio di più di 40 partite dei dilettanti in Lombardia, poi si è proseguito con Serie C (Piacenza), Serie B (Ascoli-Cremonese) e infine la Serie A con ben tre match annullati. Si tratta di Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. A deciderlo un decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ha annullato le manifestazioni sportive in programma oggi in Lombardia e Veneto. Calciomercato.it vi offre in tempo reale gli aggiornamenti sul coronavirus legati al mondo del calcio, ma non solo.

LIVE

15.29 - Arrivano misure restrittive anche in Regioni lontano dal focolaio: in Campania, i sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia hanno firmato un'ordinanza che vieta la sbarca "per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni."

ORE 14.09 - Scuole chiuse per una settimana anche in Piemonte: è stato deciso nel corso della riunione nella sede della Protezione civile di Torino a cui partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell'ordine.

ORE 13.42 - Sospeso anche il Carnevale di Venezia e tutte le manifestazioni, anche quelle sportive, fino al 1 marzo.

ORE 13.35 - Scuole chiuse per una settimana in Veneto e Lombardia dove la Regione ha anche deciso "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico"

ORE 12.20 - In conferenza stampa il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha fatto il bilancio aggiornato dell'emergenza coronavirus: 88 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Piemonte, 6 in Emilia Romagna e 2 nel Lazio. In totale sono 129 le persone risultate positive di cui 54 ricoverati in ospedale con sintomi: di queste 26 sono in terapia intensiva.

Infine, 22 le persone in isolamento domiciliare.

Ore 12.08 - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha preannunciato la chiusura delle scuole in città per una settimana, chiedendo al governatore Fontana di allargare il provvedimento alla Città Metropolitana.

Ore 12 - E' ufficiale il rinvio di Torino-Parma.

Ore 11.30 - Intanto arriva un'ultima ora lanciata da 'Sky Tg24': anche Torino-Parma è stata rinviata per l'emergenza coronavirus.

Ore 11.20 - Intanto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - riporta TGCOM - aggiorna i dati: "I numeri della notte porta a 89 infettati in Lombardia". Calcolando il dato nazionale, dunque, la cifra sfonda "sicuramente il muro dei 100". La conseguenza è che il periodo di quarantena si allungherà in maniera "molto rilevante". Intanto si stanno cercando anche altre strutture oltre all'ospedale militare di Baggio a Milano e gli alloggi dell'aeronautica a Piacenza. Contanto anche i 25 contagiati in Veneto annunciato dal presidente della regione Zaia, 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio e 3 in Piemonte si sfonda effettivamente in maniera abbondante quota 100. E sono due le persone decedute.

Ore 11.15 - Le incognite nel mondo del calcio aumentano: giovedì è in programma a 'San Siro' Inter-Ludogorets, domenica c'è la supersfida Juve-Inter. A questo punto rischiano il rinvio anche queste due sfide.

Ore 11 -La Lega Pro ha ufficialmente comunicato il rinvio di quattro match in programma mercoledì sera e validi per la 9a giornata di ritorno. Non si disputeranno le partiteAlbinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese e Pro Patria-Olbia

Ore 10 - "Gli italiani abbiano fiducia in politica e istituzioni scientifiche", prova a tranquillizzare il premier Giuseppe Conte. Intanto i 10 comuni del lodigiano individuati come zone 'focolaio' e l'area di Vo' Euganeo in provincia di Padova sono diventati zone 'bunker', dove non è permesso uscire né entrare. In queste aree - si legge nel decreto - "l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale".

Ore 9.30 - Proseguono le misure di sicurezza per provare ad arginare l'emergenza coronavirus. Le zone 'focolaio' del virus - riporta l'Ansa - saranno presidiate da forze di polizia e in caso di necessità dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni (multa o arresto fino a tre mesi). È stato confermato il divieto e l'annullamento di gite scolastiche in Italia e all'estero, lo stop di tutte le manifestazioni pubbliche in Lombardia e Veneto. Ci sarà la quarantenacon "sorveglianza attiva" per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. Chiuse anche scuole, negozi e musei: ad ora il totale dei casi è salito a 76.

Ore 9 - Nel frattempo non arrivano particolari novità per quanto riguarda le altre partite in programma quest'oggi in Serie A: Genoa-Lazio, Torino-Parma e Roma-Lecce.