SERIE A RECUPERI DATE INTER SAMPDORIA ATALANTA SASSUOLO / Il Coronavirus blocca anche la Serie A: il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive in programma domenica 23 febbraio in Lombardia e Veneto. Tra queste ci sono anche tre partite di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.

Il problema sarà ora individuare le date dei recuperi delle tre partite: se per Verona-Cagliari l'individuazione di una data non è molto complicato, per le altre due partite si potrà decidere soltanto pensando anche al cammino europeo di Atalanta (Champions) e, soprattutto,(Europa League). Così per Inter-Sampdoria la data del recupero non potrà esserci nella prossima settimana (nerazzurri in campo, emergenza permettendo, contro il), né in quella successiva (c'è il ritorno della semifinale di coppa Italia); nel caso in cui la squadra di Conte dovesse arrivare alle semifinali di Europa League, la prima data utile potrebbe addirittura esserci a metà maggio. Insomma un bel rompicapo, in attesa della soluzione trovata dalla Lega che avrà vita più facile per Atalanta-Sassuolo: si potrebbe recuperare sia la prossima settimana che quella successiva, in attesa di capire il cammino europeo della squadra di