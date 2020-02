FIORENTINA MILAN MALDINI / "Di questa gara rimane 1 punto, purtroppo". Maldini non nasconde la delusione per il pari con la Fiorentina: "Il match era sotto controllo, poi la squadra non ha saputo gestire la superiorità numerica - ha aggiunto a 'Dazn' il Dt rossonero prima criticare duramente l'operato arbitrale in merito al penalty assegnato ai viola post contatto Romagnoli-Cutrone - C'è fastidio per il rigore, la non chiamata del Var all'arbitro non ci convince. Se questo è rigore, faccio davvero fatica a capirlo. Gabbia? Ha fatto dei miglioramenti incredibili, ha saputo alzare il livello allenandosì con giocatori superiori. Alla fine abbiamo deciso di puntare su di lui per sostituire l'infortunato Duarte.

Bel gioco ora? Noi chiediamo che il Milan sia coraggioso e che vada sempre in campo per vincere - ha risposto in conclusione - Siamo ripartiti con un cambio di allenatore doloroso". In conclusione Maldini ha dribblato un po' stizzito l'argomento futuro e la domanda sulle parole di Gazidis a 'La Gazzetta dello Sport' : "Oggi parlerei di calcio...".

