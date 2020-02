FIORENTINA MILAN CUTRONE PULGAR / Non una partita come le altre per Patrick Cutrone: Fiorentina-Milan è un po' la sua partita e l'attaccante viola, entrato in campo nella ripresa, ha messo il suo zampino nel pareggio conquistando il rigore trasformato poi da Pulgar. Nel post gara intervistato a 'DAZN' ha raccontato le sue emozioni: "Per me il Milan non sarà mai un avversario e li ringrazio per quelli che hanno dato a me e per gli applausi alla fine. Sono entrato con la voglia solita di combattere e di vincere: è stata una bellissima sfida.

Siamo stati bravissimi a restare in partita e riuscire a recuperarla. Sono riuscito a prendere un rigore, ma sono contento per il pareggio: ringrazio i tifosi viola per il sostegno e quelli del Milan per il saluto". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Cutrone ha tentato di battere il calcio di rigore, lasciando poi la palla a Pulgar: "Volevo calciare il rigore ma non avrei mai esultato ho tantissimo rispetto per il Milan: c'è un rigorista nella squadra ed è giusto così. Così gli ho detto dopo il gol? Che se non segnava mi arrabbiavo". Infine, sui prossimi mesi: "Devo ripagare la Fiorentina con le prestazioni in campo e con tanti gol".