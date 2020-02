PAGELLE FIORENTINA MILAN VOTI / Pulgar risponde al solito Rebic. In Fiorentina-Milan bene anche Begovic, Cutrone e Castrovilli. Disastro Dalbert, male anche Conti e Caceres. Ecco i voti:

FIORENTINA

Dragowski 6 - Dice no a Rebic nel primo tempo, non può nulla in occasione della rete del croato.

Milenkovic 6 - Il migliore dietro, se la cava con l'esperienza e il fisico contro i suoi avversari.

Pezzella 5,5 - Contribuisce negativamente al gol che porta in vantaggio il Milan.

Caceres 4,5 - Regala il pallone ad uno spietato Rebic che non sbaglia. Match nervoso per l'uruguaiano.

Lirola 6 - Non paga particolarmente la veemenza di Theo Hernandez. In crescita rispetto ad inizio stagione. Dal 72' Igor 6 - Contribuisce alla rimonta della Fiorentina.

Duncan 6 - Ci mette il fisico vincendo spesso il confronto con i suoi avversari e correndo per tutta la partita.

Pulgar 6,5 - E' il metronomo della Viola, dal dischetto da vero cecchino non sbaglia.

Castrovilli 6,5 - Di un altro livello, polmoni e qualità al servizio della squadra. Dal 68' Cutrone 6,5 - Entra subito in partita, procurandosi il rigore decisivo nei minuti finali

Dalbert 4 - Impreciso e impaurito, perde tutti i duelli con i suoi avversari. Poi si fa espellere per fallo da ultimo uomo.

Chiesa 6 - Lotta come un leone, quando Iachini lo sposta a destra torna a casa. Da attaccante vengono limitate le sue qualità

Vlahovic 5 - Partita anonima dell'attaccante mai pericoloso e controllato bene dai centrali del Milan. Quando ha la palla giusta la spreca.

All. Iachini 6 - Fiorentina troppo passiva per più di un'ora, il cambio dopo il gol subito sveglia la squadra.

MILAN

Donnarumma 5,5 - Dura 50 minuti la partita di Gigio, nessuna parata complicata ma il pallone che si fa soffiare da Chiesa mette i brividi ai rossoneri. Dal 51' Begovic 6,5 - Subito decisivo a freddo su Chiesa, sfiora il rigore di Pulgar e dice no nel finale a Caceres.

Conti 5,5 - Spinge poco ma la sua prestazione in fase difensiva è attenta e senza sbavature.

Gabbia 6,5 - Ordinato e preciso il giovane rossonero.

Il Milan ha forse trovato il suo centrale del futuro - Dal 73' Musacchio - s.v.Romagnoli 6 - Partita ordinata per il capitano fino al calcio di rigore, che appare generoso ma che alla fine risulta decisivo.Hernández 6 - Il francese ci mostra un altro Theo, meno corsa ma tanta qualità in fase di impostazione.Castillejo 6 - Primo tempo di ottimo livello, cala con l'andare del tempo, riuscendo comunque a strappare la sufficienza. Dall'81' Saelemaekers s.v.Kessie 6 - Cresce di partita in partita, con le voci di mercato lontane l'ivoriano è tornato ai livelli mostrati l'anno scorsoBennacer 6,5 - Solita ammonizione nei minuti iniziali, che non lo condizionano. E' sempre più un punto di riferimento per il Milan.Rebic 6,5 - Sempre lui, ancora lui. Dopo aver sprecato nel primo tempo un facile colpo di testa, la mette dentro dopo il regalo di CaceresCalhanoglu 5,5 - Parte bene ma il giallo 'speso' lo condiziona per il resto della partita.Ibrahimovic 6 - Un gol da fenomeno annullato, poi la solita qualità messa al servizio dei compagni.All. Pioli 5,5 - Il suo Milan perde due punti, con l'uomo in più rischiando addirittura di affondare. Avrebbe potuto attingere dalla panchina prima per far rifiatare alcuni uomini apparsi troppo stanchi.

Calvarese 5 - Discutibile il gol annullato ad Ibrahimovic e il rigore assegnato alla Fiorentina. L'espulsione di Dalbert arriva solo dopo l'intervento al VAR.

TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Brancolini, Terracciano; Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Terzic, Venuti; Agudelo, Benassi; Cutrone, Ghezzal, Sottil. All.: Iachini.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebić; Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disp.: Begović, A. Donnarumma; Calabria, Laxalt, Musacchio; Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers; Leão, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Gol: 57' Rebic (M)

Ammonizioni: 12' Bennacer (M), 25' Calhanoglu (M), 75' Caceres (F), 83' Theo Hernandez (M)

Espulsioni: 61' Dalbert (F)