FIORENTINA MILAN IBRAHIMOVIC DALBERT / Var protagonista in Fiorentina-Milan: dopo aver annullato un gol ad Ibrahimovic nel primo tempo per un tocco di mano, la tecnologia è andata in soccorso per Calvarese intorno al 15' del secondo tempo.

L'episodio è un contatto al limite dell'area viola trae Ibrahimovic: il direttore di gara assegna la punizione ed estrae il cartellino giallo per l'esterno francese. Qui entra in scena il Var che richiama l'arbitro e lo invita a rivedere l'azione per valutare la possibilità di espellere Dalbert per fallo da ultimo uomo per interrompere una chiara occasione da gol: Calvarese dopo l'on field review rivede la sua decisione e estrae il cartellino rosso. Fiorentina quindi sotto di un gol ed in inferiorità numerica.