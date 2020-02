INTER SAMPDORIA CORONAVIRUS / Primi casi confermati a Milano di Coronavirus: aumenta il numero di persone che ha contratto il virus nel Nord Italia dove si sono registrate anche le prime due vittime. Una situazione che ha portato ripercussioni anche per il mondo del calcio con il rinvio di alcune gare tra le quali Ascoli-Cremonese di Serie B.

Dopo i primi casi a Milano si è parlato di un possibile rinvio anche per, anche se al momento non c'è nessuna decisione presa.

Di quali saranno le misure nel capoluogo lombardo ha parlato con un post su Facebook il sindaco Giuseppe Sala che ha preannunciato un nuovo incontro domani in Prefettura: "Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici - scrive il primo cittadino - E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è? Stiamo seguendo questa crisi sanitaria con responsabilità, non sottovalutiamo niente, ma non vogliamo neppure fomentare allarmismi. Domani mattina ci vedremo di nuovo in Prefettura e verificheremo il da farsi. Se sarà il caso di prendere misure specifiche, lo faremo. Nel frattempo io sono qui a lavorare. A fare tutto quello che posso. Con serietà. E con spirito di collaborazione con le istituzioni che, più di me, conoscono le questioni relative alla gestione di questo virus".