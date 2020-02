CALCIOMERCATO MILAN MASSARA / "Siamo tutti proiettati in un'unica direzione". Prima di Fiorentina-Milan, ai microfoni di 'Dazn', Frederic Massara ha cercato di smentire le voci che danno la società rossonera spaccata in due sia sul tema allenatore che sulle strategie di calciomercato. "L'obiettivo è costruire una squadra competitiva - ha aggiunto il direttore sportivo dei rossoneri - Vogliamo un Milan pronto per giocare ai massimi livelli, ma che sia al contempo pure sostenibile".

Il Milan appare comunque davvero diviso in due.

Da una parteche, stando alle notizie provenienti da Germania e Francia, ha trovato un accordo per Ralfper il doppio ruolo, allenatore e direttore sportivo. Dall'altra, Maldini e Massara, che in caso di addio avorrebbero un allenatore dal profilo diverso rispetto al tedesco. Piace Marcelino, anche se l'agente ci ha smentito accordi , mentre il 'sogno' è Massimiliano Allegri. Di recente Maldini ha detto che Rangnick non sarebbe il profilo giusto, ecco allora che nel caso arrivasse davvero dell'attuale Head of International Relations and Scouting della Red Bull, il Dt milanista dovrebbe per forza di cose andare via dal Milan. Staremo a vedere.

