MILAN PIOLI ADANI / "E' scandaloso!". Adani all'attacco negli studi di 'Sky Sport'. Nel mirino dell'opinionista dell'emittente satellitare c'è la società Milan, 'colpevole' di voler puntare su un altro allenatore e non su Stefano Pioli, "al quale sarebbe stato bello lanciare dei messaggi di fiducia".

Adani ha poi ulteriormente 'tuonato', dicendo che "è vergognoso non tenere uno dei migliori allenatori del nostro calcio".

Intanto, ai microfoni di 'Dazn' prima di Fiorentina-Milan, il Ds Massara ha smentito divisioni all'interno della società per quanto concerne allenatore e calciomercato: "Siamo tutti proiettati in un'unica direzione. Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva, un Milan pronto per giocare ai massimi livelli, che sia però al contempo pure sostenibile".

