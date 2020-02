SPAL JUVENTUS DI BIAGIO / Gigi Di Biagio applaude la Spal nonostante il ko contro la Juventus. Intervenuto a 'Sky' il tecnico degli estensi commenta così la sconfitta maturata nel pomeriggio: "Complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto tutto quello chiesto in settimana: normale che con la Juventus non si può sbagliare nulla, nel secondo tempo ci siamo un po' allungati ma non ho nulla di rimproverare alla squadra".

SQUADRA VIVA - "E' una squadra viva, che ha voglia di giocare che non sembra che ha i punti che ha...non posso che essere contento ma servono punti, serve una vittoria.

Speravo che oggi come punti potevamo fare qualcosa di più ma come prestazione non potevo chiedere di più. Il primo gol lo subiamo perché vogliamo essere corti, la lettura doveva essere più veloce da parte di qualcuno. Nel secondo gol sono usciti troppo facilmente e li da reparto dobbiamo essere più stretti e i centrocampisti aiutare. Sono dettagli".

VALDIFIORI - "Sta facendo bene, è da tanto che non giocava e mi sta dando buone risposte. Se noi abbiamo questo atteggiamento con le squadre più abbordabili rispetto alla Juventus possiamo dire ancora la nostra. Servono tre punti il prima possibile per dare seguito a buone gare che diventano normali se non arrivano punti".