Calciomercato, Godin 'aiuta' Marotta | Top player per l'Inter

CALCIOMERCATO INTER GODIN GRIEZMANN - Gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora dall'Inter di Antonio Conte, hanno messo in luce molti dei talenti in rosa. Uno di questi è Lautaro Martinez. L'interesse del Barcellona per l'attaccante argentino è ormai ben noto e nelle ultime settimane si è parlato di un possibile inserimento di Antoine Griezmann nella trattativa come contropartita da parte del club catalano chiesta dai nerazzurri, desiderosi di aggiungere top player alla rosa. Per convincerlo al trasferimento l'Inter ha un'arma in più, un amico del francese in rosa.

Inter, Godin può essere la carta vincente per Griezmann

Continua a tenere banco la querelle sul futuro di Lautaro Martinez all'Inter.

Il Barcellona sembrerebbe intenzionata a fare sul serio per assicurarsi il gioiello argentino, sponsorizzato dal connazionale Messi . Per favorire l'arrivo del francese in nerazzurro,avrebbe un'arma in più all'interno della rosa, ovvero Diego. Il numero 2 interista ed il calciatore francese hanno giocato insieme per cinque anni nell'e sono anche grandi amici. Infatti il difensore uruguaiano è anche il padrino di Mia, figlia dell'attaccante francese. Un'amicizia molto importante, tanto da far passare le vacanze di Natale di due anni fa al giocatore francese in Uruguay per il matrimonio dell'ex compagno. Questo legame potrebbe essere la carta in più per l'Inter per convincire il 'petite diable' a trasferirsi a Milano.

Marco Deiana