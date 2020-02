Spal-Juventus 1-2: Ronaldo-Ramsey, Sarri non sbaglia

SPAL JUVENTUS CRISTIANO RONALDO RAMSEY / La Juventus di Maurizio Sarri non sbaglia. I bianconeri, che hanno ritrovato Chiellini dal primo minuto, hanno battuto in trasferta la Spal di Di Biagio in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. La vittoria porta la firma del solito Cristiano Ronaldo, abile nel corso del primo tempo a mettere dentro l'assist di Cuadrado.

Il raddoppio, al 60', è arrivato con Ramsey: il gallese si è inserito alla perfezione, battendo Berisha con un perfetto tocco sotto. Dieci minuti dopo Petagna la riapre dal dischetto ma la Juventus riesce a portare a casa i tre punti. Tre punti fondamentali che portano Dybala e compagno momentaneamente a +4 sulla Lazio, che domani dovrà vedersela contro il Genoa.

Spal sempre più spacciata e ultima: per la salvezza adesso serve davvero un miracolo.

Spal-Juventus 1-2: 39' Cristiano Ronaldo (J), 60' Ramsey (J) 69' Petagna su rigore (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli* 36, Verona 35, Milan 35, Parma 35, Bologna* 34, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino, Udinese* 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia* 16, Spal* 15.

*Una partita in più

