Coronavirus, un contagiato a Milano

CORONAVIRUS CONTAGIO MILANO UOMO / Primo caso di contagio di coronavirus a Milano.

A darne notizia è stata la, in serata: si tratta di un uomo di 78 anni, residente a, ricoverato all'ospedale. L'anziano - come riporta 'SkyTg24' - sarebbe ricoverato da cinque giorni, dopo aver effettuato il test. Sale così a 46 il numero totale di contagi in Lombardia.