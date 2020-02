Spal-Juventus, rigore concesso al Var...senza immagini

SPAL JUVENTUS VAR RIGORE / Episodio molto particolare in Spal-Juventus. Proteste dei padroni di casa per un contatto in area tra Missiroli e Rugani, inizialmente valutato regolare dall'arbitro La Penna. Il direttore di gara viene però richiamato dal Var Di Bello a rivedere le immagini.

Visto il malfunzionamento del monitor, La Penna comunica a distanza con Di Bello, non potendo rivedere l'episodio incriminato, e si fida della valutazione del collega, concedendo il rigore. Il contatto tra Missiroli e Rugani in effetti c'è, il giocatore della Spal anticipa nettamente il difensore della Juve che non tocca mai il pallone. Dal dischetto,poi realizza il gol dell'1-2.