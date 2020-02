SPAL JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La rete con cui Cristiano Ronaldo ha sbloccato Spal-Juventus, portando i bianconeri in vantaggio, è una rete importante per il portoghese, che raggiunge un altro record nella sua carriera.

Undicesima gara consecutiva in Serie A a segno per il fuoriclasse lusitano, che eguaglia così, capace di riuscirci con la maglia dellanella scorsa stagione, e, che per primo ci era riuscito con lanel 1994/95. Contro l', domenica prossima, potrebbe arrivare il record assoluto.