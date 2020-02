Barcellona-Eibar 5-0, poker di Messi ma è panolada contro la società

BARCELLONA EIBAR MESSI BARTOMEU / Il Barcellona lancia un segnale in vista dell'impegno di Champions League contro il Napoli. Nell'anticipo di Liga, strapazzato per 5-0 l'Eibar al Camp Nou, con quattro reti che portano la firma di uno scatenato Lionel Messi.

La quinta rete porta la firma di, ma la gara verrà ricordata per la 'panolada' dei tifosi blaugrana contro il presidente. Dopo il caso degli ultimi giorni, con la campagna social emersa contro i giocatori più rappresentativi del club, il Camp Nou ha chiesto le dimissioni del numero uno catalano. Bartomeu si è giustificato affermando di non essere a conoscenza di quanto accaduto, ma la tifoseria, evidentemente, non gli crede.