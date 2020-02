SPAL JUVENTUS PARATICI / Inizia un ciclo di gare intensissimo, a Ferrara contro la Spal, per la Juventus capolista.

Bianconeri attesi da un tour de force tra campionato,che può essere decisivo per i destini della squadra di. Il CFO Paratici ha parlato a 'Sky Sport' prima dell'inizio della sfida, respingendo al mittente le critiche per le ultime prestazioni non entusiasmanti. "A questo punto della stagione si fanno più o meno sempre gli stessi discorsi, ci interessa poco - ha spiegato - L'importante è essere nella miglior posizione possibile per entrare nella fase decisiva".