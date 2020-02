Calciomercato Juventus, cambia il destino di De Sciglio

JUVENTUS DE SCIGLIO MARUSIC / Stagione complicata per Mattia De Sciglio. Il terzino scuola Milan sta faticando a trovare spazio alla Juventus con Maurizio Sarri. Il calciatore classe 1992, che anche oggi non scenderà in campo dal primo minuto nel match di campionato contro la Spal, ha giocato solamente 11 partite: tante panchine, con vari problemi fisici che lo hanno condizionato terribilmente.

De Sciglio a gennaio è stato vicino all'approdo al Psg in cambio di Kurzawa.

L'interesse da parte di Leonardo per il calciatore italiano è ben noto ormai da tempo ma le notizie provenienti dalla Francia lasciano intendere che le cose sono un po' cambiate: con l'interessamento perdella, la pista De Sciglio si raffredda non poco. Il futuro alla Juventus del calciatore italiano sembra comunque segnato, in estate sarà addio, Psg o meno.

