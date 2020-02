DIRETTA ROMA LECCE FORMAZIONI / In programma alle 18, Roma-Lecce rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi capitolini, tornati alla vittoria in Europa League dopo tre sconfitte consecutive. Il risultato e la porta inviolata sono tuttavia le uniche note liete della gara contro il Gent, che ha messo ancora una volta in evidenza il momeno no vissuto da diversi giocatori romanisti.

I salentini, dal canto loro, arrivano all'Olimpico sulla scia dell'entusiasmo generato dalle tre vittorie consecutive contro Torino, Napoli e Spal, ma dovranno fare i conti con l'emergenza in attacco.dovrà infatti fare a meno di Babacar, Falco, Farias e Saponara. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. Allenatore: Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 60 punti; Lazio* 59; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli* e Milan* 36; Verona e Parma 35; Bologna* 34; Cagliari 32; Sassuolo e Fiorentina* 29; Torino e Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa* 22; Brescia 16; Spal 15.

* una partita in più