ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA / La Roma si aspetta molto da Carles Perez. A gennaio Petrachi ha investito molto su di lui e lo spagnolo, dopo un paio di spezzoni decisamente deludenti, alla prima da titolare ha deciso l'andata dei sedicesimi di Europa League con il Gent. Il classe '98, però, conserva più di qualche rimpianto per la fine dell'esperienza blaugrana e in un'intervista al 'Mundo Deportivo' si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa: "Non so nemmeno io cosa sia successo, non mi hanno dato spiegazioni, almeno non reali. L'allenatore mi ha detto che non contava su di me, dieci giorni prima della chiusura del mercato.Ora devono arrangiarsi da soli, non hanno più pazienza con i giovani. Sono grato al Barcellona, ma non si sono comportati bene". Perez sente molto la delusione: "Ho dato tutto per il Barcellona, ho raggiunto il sogno di giocare in prima squadra ma poi hanno preso questa decisione senza motivo.

Parlano di cantera, ma poi dimostrano il contrario".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Poi la Roma: "Il Barcellona è il passato, ora sono in un grande club. Le polemiche per le foto in discoteca? Non vale la pena rispondere, né fare nomi. I giornali in Spagna hanno detto cose non vere. Abbiamo giocato venerdì e sono uscito a cena sabato con amici, e domenica avevo il giorno libero. Sono qui per lavorare". Sul motivo della scelta e il futuro: "Avevo molte offerte da Germania, Italia e Spagna. Fonseca mi ha chiamato, mi ha convinto quello che mi ha detto e che mi ha trasmesso. Ho guardato il club, la squadra, la città e non ho sbagliato. Futuro? Non so cosa accadrà con il Barcellona, ma ora mi dono del tutto disconnesso, non ci ho più pensato. Voglio concentrarmi solo sulla Roma".