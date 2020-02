BRUNO FERNANDES CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED / Oltre a Eriksen, il calciomercato di gennaio è stato segnato anche dal maxi-trasferimento di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United. Ai portoghesi sono andati qualcosa come 55 milioni più 25 di bonus dai 'Red Devils', trasformando così in realtà il "sogno da bambino" dell'ex giocatore di Udinese e Sampdoria.

Così il classe '94 lo ha definito a 'Sky Sports', rivelando come Cristianoabbia segnato profondamente le sue ambizioni e in maniera concreta lo stesso trasferimento a 'Old Trafford'.

"Sono un tifoso di Ronaldo, l'ho sempre seguito. Quando è esploso qui a Manchester è rimasto diversi anni facendo molto successo - ha continuato Fernandes -. Per questo è diventato anche il mio sogno giocare qui allo United e sono molto contento di essere qui, è un sogno diventato realtà. E chiunque arrivi qui vuole vincere tutto, ogni partita e ogni competizione". Poi su CR7, suo compagno di nazionale: "Non ho parlato con lui prima di arrivare qui, so che qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse di me come giocatore e come persone. E so che lui ha parlato benissimo di me e ha dato ottime referenze, per questo poi gli ho inviato un messaggio per ringraziarlo".