Juventus, Guardiola rincara la dose: c'è l'apertura

MANCHESTER CITY GUARDIOLA RINNOVO JUVENTUS / In casa Manchester City continua a tenere banco la squaliica comminata dall'Uefa che terrebbe fuori il club dalle prossime due stagioni europee. Una sentenza che inevitabilmente colpisce la società anche a livello tecnico, ma Guardiola non sembra intenzionato ad abbandonare la nave, anche oltre il 2021. Il manager spagnolo, accostato più volte alla Juventus, ha ribadito il concetto aprendo addirittura al rinnovo con il City: "Mi sentirei con il presidente Al Mubarak a fine stagione, così come a metà stagione, per un eventuale estensione del contratto. Sto lavorando con giocatori eccezionali e sento che si seguono al 100% nonostante le difficoltà nel lavorare con me, ma sono felice", le parole riportate dall'agenzia britannica 'Reuters'.

L'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco continua: "Quando vado via da qualche parte è solo perché penso che io possa essere più felice di come ero prima. Abbiamo una società incredibile, ho un ottimo rapporto, quindi non sarà un problema venirsi incontro, se decidiamo di stare insieme altri tre anni o rimanere così. Non ho mai rimpianto per un solo secondo essere venuto qui e aver allungato il contratto. I risultati governano il nostro lavoro, ogni allenatore viene licenziato, ogni allenatore, ha dei problemi e tutti hanno momenti buoni e altri cattivi. Io non sono diverso, ma non rimpiango la decisione che abbiamo preso insieme e voglio terminare il mio contratto. Poi vedremo".