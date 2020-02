Calciomercato Napoli, polemica Younes: arriva l'annuncio del giocatore

CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Amin Younes è diventato un caso per il Napoli. L'ex Ajax è ormai un separato in casa tra i partenopei e, nelle ultime settimane, ha rifiutato diverse destinazioni in Italia e all'estero (come raccolto da Calciomercato.it, tra le pretendenti c'era anche l'Olympiakos). L'attaccante pare ormai fuori dai piani di Gattuso che, anche numericamente, è più che coperto in quel settore del campo, ma ha deciso di continuare a vestire l'azzurro rinunciando anche l'ultima offerta disponibile, quella del Krasnodar, col mercato russo in chiusura oggi.

Il tedesco, attraverso i suoi canali social, ha voluto fare chiarezza questa mattina sulla sua situazione: "Sì, ci sono state trattative con altre squadre.

Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall'estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire". Younes ha così espresso la sua volontà, provando a ricucire il rapporto con società e piazza: "Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un'alternativa per il mio allenatore. Grazie a tutti i fan del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!".

