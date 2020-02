MANCHESTER CITY AVVOCATO PANNICK SQUALIFICA UEFA / Il Manchester City non si arrende. La squalifica di due anni dalle competizioni europee - con tanto di multa - è una mazzata alla quale il club allenato da Guardiola ha intenzione di reagire facendo ricorso. Se ci saranno possibilità di evitare la sanzione, i 'Citizens' ci proveranno fino all'ultimo e per fare questo hanno ingaggiato uno degli avvocati più importanti di tutta la Gran Bretagna. Si chiama David Pannick e il suo onorario - verrebbe da dire - parla per lui. Come riporta il 'Daily Star', questo legale guadagna qualcosa come 20mila sterline al giorno, 24mila euro. Pannick è l'uomo scelto dal Manchester City per rovesciare la battaglia con l'Uefa, che ha emesso la sentenza per le violazioni al Fair Play Finanziario.

Manchester City, il legale della Brexit per ribaltare la sentenza Uefa: guadagna quanto Gabriel Jesus e Gundogan

Si tratta di un uomo di 63 anni, diventato Barone Pannick di Radlett quando nel 2008 è stato insignito di questo titolo nobiliare a vita.

Si tratta di una delle figure legali più stimate e famose del paese, in quanto ha rappresentato con successo Ginanel suo tentativo di impedire a Theresadi portare il Regno Unito fuori dall'Unione europea senza il consenso parlamentare. Ha sostenuto anche la stessa Gina Miller contro Boris: dunque, dopo il caso Brexit la sua nuova missione sarà quella di ribaltare la sentenza dell'Uefa contro il. Guadagnerà 24mila euro al giorno, quindi 120mila alla settimana, quanto alcuni dei giocatori più importanti della stessa squadra, comee Gabriel

Pannick è uno specialista in diritto costituzionale e diritti umani, sarà lui la guida degli 'Sky Blue' nell'appello al TAS di Losanna. Una spesa importante, che però è giustificata in relazione alle perdite incredibili che il club riceverebbe con il divieto: parliamo di 240milioni di euro di premi più diritti tv e accordi futuri di sponsorizzazione e biglietteria. Senza contare le possibili perdite tecniche dei calciatori. Tra l'altro, non è la prima volta che Pannick rappresenta il City: il primo caso era stato nel 2013, quando costrinse l'ex manager Joe Royle a rimborsare 500mila euro di spese legali a seguito del suo licenziamento di 12 anni prima.