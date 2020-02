Calciomercato, Inzaghi più Milinkovic: il top club saccheggia la Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI MILINKOVIC - La Lazio sta vivendo una stagione strepitosa. Partita con la speranza di centrare il quarto posto che vale la Champions, la formazione biancoceleste si trova in piena corsa per lo scudetto, al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Juventus capolista, già battuta due volte tra campionato e finale di Supercoppa Italiana.

Risultati eccezionali che hanno riportato grande entusiasmo tra i tifosi e che, inevitabilmente, hanno acceso i riflettori del calciomercato sui protagonisti della cavalcata laziale.

Il tecnico Simone Inzaghi è il fautore di questa impresa ed il suo nome è stato accostato nuovamente alla Juventus, ma anche al Milan. In campo, invece, il giocatore simbolo è Sergej Milinkovic-Savic, per il quale in estate si prospetta un'asta internazionale per cifre superiori ai 100 milioni di euro. L'allenatore piacentino ed il centrocampista serbo, tuttavia, potrebbero ritrovarsi ancora insieme. Stando a quanto riportato da 'L'Equipe', infatti, Leonardo vorrebbe portarli entrambi al Paris Saint-Germain in un mega affare che comprenderebbe anche l'esterno destro montenegrino Adam Marusic.

