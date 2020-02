Calciomercato Milan, dall'accordo alle smentite | La verità su Rangnick

p>CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK LIPSIA PIOLI GAZIDIS/ Nella sua intervista rilasciata all'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Ivan, dirigente del Milan, ha voluto far chiarezza sulla situazione in panchina di Stefano Pioli e sul nome di Rangnick , accostato spesso negli ultimi giorni ai rossoneri. Dai vertici del Diavolo però sono arrivate le smentite sul tecnico-manager tedesco. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', un interesse, almeno quello, ci sarebbe nei confronti di Rangnick, che nelle ultime stagioni ha sorpreso alla guida del Lipsia.