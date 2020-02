CALCIOMERCATO JUVENTUS ESTEVES PORTO/ La Juventus, oltre ad andare a caccia di campioni, è da sempre attiva in sede di calciomercato anche per i talenti più puri del calcio europeo e non solo.

Il prossimo colpo della Vecchia Signora, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', potrebbe essere Tomas, terzino destro classe 2002 del Porto. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

La Juventus avrebbe intavolato i primi contatti per il giocatore, senza però formulare un'offerta ufficiale per il suo cartellino. Esteves inoltre, nel suo contratto, ha una clausola da 10 milioni di euro, che potrebbe far ingolosire, e non poco, i top club europei.