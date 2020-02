CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / L'ombra del Barcellona su Lautaro Martinez. Il 'Toro' non segna da quattro partite, c'è chi dice che le voci di mercato lo abbiano un po' destabilizzato con il numero 10 nerazzurro che domani sera a San Siro contro la Sampdoria cercherà di spezzare il digiuno.

L'è calma e ripone la massima fiducia nei confronti dell'argentino, corteggiato fortemente dal connazionale Messi.

Inter, Barça su Lautaro: Marotta non cambia strategia | Real e Chelsea in corsa

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Barcellona ha chiesto più volte informazioni all'Inter nonostante la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, esercitabile nelle prime due settimane di luglio, presente nel contratto di Lautaro Martinez. La dirigenza blaugrana però è disposta a sedersi a trattare con il club nerazzurro, inserendo qualche contropartita tecnica gradita a Conte, dopo il caso Griezmann che ha scatenato diverse polemiche nella passata estate. Marotta è disposto ad ascoltare la proposta degli spagnoli e non intende al momento accelerare sul tema rinnovo perché non rappresenterebbe una garanzia della permanenza del 'Toro' a Milano. Anche Real Madrid e Chelsea hanno mostrato grande interesse per Lautaro.

