Calciomercato, Juventus avanti per Pogba | Ecco perché

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID/ Nelle colonne della sua edizione odierna, 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla possibilità di un ritorno di Paul Pogba, centrocampista francese, alla Juventus ora di Maurizio Sarri. Il giocatore assistito da Mino Raiola potrebbe infatti lasciare il Manchester United nella prossima finestra di calciomercato, con la Vecchia Signora che sarebbe in vantaggio su tutti gli altri club per ottenere le sue prestazioni.

In primis perché Pogba gradirebbe un ritorno a Torino, ambiente a lui congeniale e nel quale ha espresso forse il miglior calcio della sua carriera. Inoltre c'è proprio il fattore Raiola, in contatto praticamente ogni giorno con Fabio Paratici. Altri elementi che remerebbero a favore della Juventus sarebbero dati dalla stima di Woodward nei confronti di Ramsey, possibile contropartita per abbassare il prezzo del Polpo. Inoltre il Real Madrid starebbe pensando ad altre soluzioni, basti pensare al serio interesse per Ruiz.