p>CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Lorenzo, centrocampista della, sta attraversando quello che è a tutti gli effetti il momento più delicato della sua stagione e della sua esperienza in giallorosso: il classe 1996 è stato beccato dal suo pubblico al momento del cambio nella sfida di Europa League contro il, con Fonseca che nel post partita è intervenuto in prima persona per difendere il proprio gioiello. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' è tutta la Roma pronta a scendere in campo a protezione di Pellegrini. Nonostante la clausola di 30 milioni di euro presente nel club, sia il giocatore che il club hanno intenzione di andare avanti insieme. Friedkin infatti, insieme a Zaniolo, lo ritiene il perno del futuro che verrà. Possibile dunque che nelle prossime settimane si arrivi all'accordo sul rinnovo di contratto formulato senza clausola.

