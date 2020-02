INTER HANDANOVIC INFORTUNIO CONTE / Il rientro di Samir Handanovic slitta ancora: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', domenica sera a San Siro contro la Sampdoria ci sarà ancora Padelli a difendere i pali della porta nerazzurra.

Il portiere sloveno non recupera, anche ieri ad Appiano niente allenamenti con la palla, solo il solito lavoro per tenersi in forma e le terapie per la mano sinistra, dopo l'infrazione rimediata al mignolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Impossibile pensare che Conte lo rischi domani sera, visto anche il momento di difficoltà della Sampdoria di Claudio Ranieri. L'obiettivo del tecnico è quello di avere a disposizione il proprio capitano per la sfida scudetto in programma tra una settimana con la Juventus a Torino. Per questo è possibile che anche contro il Ludogorets, dopo lo 0-2 dell'andata, Handanovic rimanga in panchina per evitare rischi inutili.

