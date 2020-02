p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / La festa di compleanno diha alzato un polverone in casa: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'evento, celebrato a due giorni di distanza dalla sconfitta in Champions League e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il, non è stata vista di buon'occhio da tifosi e dirigenza anche perché la festa, ben documentata sui social dai protagonisti, è andata avanti fino a tarda notte con balli e champagne. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, la festa di Icardi fa infuriare il Psg: il riscatto è più lontano

La vicenda ricorda verosimilmente quella del 2018, quando Icardi festeggiò il compleanno di Wanda Nara pochi giorni dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus, creando malumore all'interno dell'ambiente nerazzurro. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il polverone che si è creato attorno alla squadra arriva in un momento delicato per Icardi che è uscito fuori dai radar del Psg nelle ultime settimane: Tuchel lo ha escluso nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, in Francia aumentano i rumors di mercato sui dubbi di un eventuale riscatto a fine stagione del club parigino fissato a 70 milioni di euro. L'Inter spera di averli, anche perché l'argentino non rientrerà a far parte del progetto tecnico nerazzurro, per evitare poi una nuova telenovela di mercato con la Juventus.

